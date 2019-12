Die zehn besten Coming-of-Age-Filme des vergangenen Jahrzehnts

Darum geht’s: Eigentlich ist der Film ein bisschen wie die Serie „How to sell drugs online“, die 2018 auf Netflix gestartet ist – nur in den USA: Malcolm, Jib und Diggy, Neunziger-Hip-Hop-Nerds, gut in der Schule, und auch sonst keine Dealertypen, geraten unverhofft an eine größere Menge MDMA und eine Pistole. Und dann geht es rund. Flott geschnitten, lustig, stylisch, romantisch, spannend, traurig – alles dabei. Ganz nebenbei geht es auch um das schwarze und weiße Amerika. Wer auf der Suche nach guter Musik ist, dem sei der Soundtrack wärmstens empfohlen. Da sind etwa Tracks dabei wie Awreeoh mit „Can’t bring me down“.