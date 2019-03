Dieses Wochenende halte ich mir komplett frei, bunkere massig Snacks und antworte auf keine einzige Nachricht. Denn heute startet endlich die dritte Staffel Queer Eye – und die werde ich sowas von durchsuchten. Die Netflix-Serie ist eine Neuauflage einer Reality-TV-Serie aus den 00er Jahren. Die ersten beiden Staffeln spielen in Georgia, die neue, dritte jetzt in Missouri. Jede Folge läuft nach dem selben Schema ab: Fünf schwule Männer, die „Fab 5“, besuchen eine Person, die Hilfe benötigt. Denn deren Lebensumstände sind ein Konglomerat an Baustellen: Verlotterte Wohnungen, vernachlässigtes Aussehen, viel-Work-wenig-Life-Balance, komplizierte Beziehungen. Der Mut zum Neustart fehlt wie der Glaube an sich selbst. Dann beginnt eine fabelhafte Woche: Tan überarbeitet die Garderobe, Antoni begeistert für gutes Essen, Bobby zaubert Wohlfühloasen, Karamo optimiert den Lebensstil und Jonathan bringt Haut und Haar zum Strahlen. Das Äußere wird dem liebenswerten Inneren angepasst. Am Schluss wird kontrolliert, ob und wie die Teilnehmer das Gelernte übernehmen. Im Detail klappt das mal mehr, mal weniger, aber am Ende bleibt immer das warme Gefühl, ein Leben wurde verbessert. Neben allem Altruismus birgt die Sendung bereits im Titel noch etwas anderes: Einen queeren Blick auf die Welt. Queere Personen sind in den Medien selten sichtbar, in der Hauptrolle sind sie eine echte Rarität. In Queer Eye sind es gleich fünf!