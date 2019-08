Du kannst 1000 Dollar verdienen, wenn du alle „Friends“-Folgen am Stück guckst

Wenn so ein kulturelles Phänomen einen halbrunden Geburtstag hat, ist es also angebracht, diesen ausgiebig zu feiern. Der amerikanische Internet-Provider „Frontier Bundles“ vergibt anlässlich des Geburtstags der Comedy-Serie einen Job, der für Fans vermutlich einem Traumjob am nächsten kommt: Wer sich am 22. September, dem „Geburtstag“ der Serie, 25 Stunden lang (also ungefähr 60 Folgen) Friends am Stück reinzieht und währenddessen live tweetet, der bekommt von dem Unternehmen dafür 1000 Dollar, ein Jahresabo für „Netflix“, eine „Friends“-Tasse und ein T-Shirt dazu. Das entspricht einem Stundenlohn von 40 Dollar – allerdings sind Nacht- und Gefahrenzulagen nicht vorgesehen.