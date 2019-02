Der imaginäre Film dazu enthält laut dem Trailer all die Dinge, die Weiße an Rassismus in Filmen lieben würden: Die Szene in einer Bar, in der ein weißer Mensch einen schwarzen Menschen verteidigt. Oder die, in der ein Weißer mit Überraschung feststellt, dass auch Schwarze schlau sind und gute Jobs machen können. Oder die, in der Charaktere so rassistisch dargestellt werden, dass sich jeder Zuschauer erleichtert denken kann: „Puh, so rassistisch war ich nie.“ Und dann gibt es oft noch einen Schlüsselmoment, in dem Weiße behaupten, sie wüssten, was es heißt, rassistisch diskriminiert zu werden.