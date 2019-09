Regisseur Rian Johnson wurde vorgeworfen, das komplette „Star Wars“-Franchise ruiniert zu haben, nachdem er 2017 in „Die letzten Jedi“ die Konventionen der Saga bewusst auf den Kopf stellte. Schon im Trailer zum Film versprach Alt-Held Luke Skywalker (Mark Hamill), „This is not going to go the way you think“. Im fertigen Film wurde der strahlende Held der Original-Trilogie dann als verbitterter alter Mann in Szene gesetzt. Oberbösewicht Snoke (Andy Serkis), über dessen Identität Fans jahrelang spekuliert hatten, wurde kurzerhand getötet, ohne dabei auch nur eine einzige offene Frage zu beantworten.