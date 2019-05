Vor allem eines ist klar: Es gibt in Westeros, genauso wenig wie in der echten Welt, nicht die eine richtige Ideologie. Sie alle scheitern: die Idealisten schon als Ned Stark seinen Kopf verlor, die Kapitalisten, als Margery und der Rest der Tyrells in den Händen der religiösen Fanatiker Demut lernten. Die religiösen Fanatiker wurden wiederum von den Hardcore Militär-Realisten Lannisters wortwörtlich gesprengt – und sogar Letztere mussten einsehen, dass es immer jemanden mit einer dickeren Kanone gibt. Dass Diplomatie im Falle einer atomaren Herausforderung, ähhh eines Drachens, vor der eigenen Haustür auch eine Möglichkeit sein könnte.