Der Winter ist da – die finale Staffel von „Game of Thrones“ läuft. An dieser Stelle wage ich jede Woche in verschiedenen Kategorien einen Ausblick auf die kommende Folge. Ich spekuliere, was die Ereignisse der vorausgegangenen Folge für die Zukunft bedeuten könnten – und natürlich tippe ich, wer als nächstes stirbt. Dazu schauen wir dieses Mal zurück auf die vierte Folge der Staffel: „The Last of the Starks“.