Bis jetzt hast du die beliebteste Serie aller Zeiten erfolgreich boykottiert und deine Freunde, die sich mit „Valar morghulis“ grüßen und aufgekratzt auf den Start des Finales warten, nur mitleidig belächelt. Aber auf einmal beschleicht dich Panik: Können sich so viele Menschen irren? Was, wenn dir mehrere Wochen soziale Isolation bevorstehen? Nur: Bis zum Start der letzten Staffel am Sonntag kannst du unmöglich aufholen, was du in deiner Ignoranz bisher verpasst hast! Ahhh!!!