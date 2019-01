Auf kein anderes Serienfinale fiebern so viele Menschen gleichzeitig hin wie auf das von Game of Thrones. Immerhin, so schreiben Medien schon lange, soll darin die größte Schlacht in der Geschichte des Fernsehens gezeigt werden. Seit 2017, als die siebte Staffel der Serie endete, hoffen deshalb Millionen Fans auf eine baldige Fortsetzung – und leiden unter der rigiden „No Spoiler“-Policy der Serienmacher. Denn nicht einmal, wann es weitergehen soll, wurde verraten.