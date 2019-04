Trotzdem werde ich in dieser Zeit nicht vereinsamen und alle meine Freunde verlieren. Darum ist das Hype-vorbeiziehen-Lassen so eine gute Übung in Gelassenheit und selbstgewähltem, kurzfristigem Einsiedlertum. Macht ihr mal, ich mache derweil was anderes, und wir reden wieder, wenn ich auch was dazu zu sagen habe. Das kann sogar abends in der Bar passieren. Wenn plötzlich einer von GoT anfängt und dann alle am Tisch drüber reden, werde ich schweigen und denken: Macht ihr mal, wir reden wieder, wenn ich auch was dazu zu sagen habe. So gewinne ich fünf Minuten stille Kontemplation und niemand wird es mir übelnehmen, dass ich nichts zum Thema beigetragen habe. Es ging ja nicht um die Flüchtlingspolitik oder den Klimawandel, es ging bloß um GoT.