George R. R. Martin bezeichnet Game-of-Throns-Finale als „Befreiung“

Das hat George R. R. Martin, 70 und Erfinder der vielschichtigen Story um Jon Snow und Co., jetzt in einem Interview dem britischen Observer erzählt. Durch das Serienfinale sei von ihm endgültig der Druck abgefallen, mit seinen Büchern der Serie vorneweg zu gehen. Der erste von sieben geplanten Bänden „Das Lied von Eis und Feuer" war 1996 erschienen, 2011 wurde die erste Staffel der Serie ausgestrahlt. Die sechste Staffel GoT war dann die erste, welche die Buchvorlage überholte, da Martins sechster Band „The winds of winter“ sich verzögerte und bis heute nicht erschienen ist.