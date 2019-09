„Unsere Familie wollte das auch schon immer“

Dennoch pilgerten am Montagmorgen wieder Hunderte Mädchen zum offenen Casting im Münchner Olympiapark. Bei elf Grad und Regen warteten sie stundenlang auf ihren Auftritt, spazierten dann in Jeans und Top über den Outdoor-Laufsteg vor Heidi Klum und Modedesigner und Neujuror Julien Macdonald. Warum tun sich das junge Frauen heute noch an? Und wie stehen sie zur Kritik, die andere an GNTM üben? Wir haben einige von ihnen gefragt.