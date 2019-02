Auf diesen Moment haben viele Amerikaner gewartet: Als Michael Cohen, langjähriger Anwalt von Donald Trump am Mittwoch vor den Kongress trat und dort in einer Anhörung über seinen früheren Boss auspackte, waren die meisten Fernsehsender live dabei. Die Anhörung dauert lange und enthielt eine Menge explosiver Informationen - genug Futter also für die Late Night-Talker, die sich alle in ihrem Monolog mit dem Auftritt des ehemaligen Trump-Anwalt beschäftigten.