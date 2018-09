Du wirst häufig noch als ehemaliger Sänger von Echt vorgestellt. Wie sehr nervt es dich, das Image des einstigen Teeniestars nicht wirklich loszuwerden?

Ich habe das Glück, dass ich stolz bin auf das, was wir damals gemacht haben. Die Assoziation mit der Band ruft in mir keine unguten Gefühle hervor, aber ja, manchmal nervt es mich trotzdem. Mich nervt vor allem die Formulierung „der Ex-Sänger von Echt.“ Das klingt so, als hätte die Band nach mir einen anderen Sänger gehabt. Ich bin der Sänger von Echt gewesen. Danach haben wir uns getrennt, das war eine Entscheidung, die wir mit Anfang 20 getroffen haben, weil wir andere Dinge verfolgen wollten in unserem Leben. Wir hatten bis dahin so viel Zeit miteinander verbracht, dass es für uns nicht mehr gut war. Ich frage mich, was passieren muss, um in der Außenwahrnehmung respektiert zu werden für das, was ich jetzt tue. Das klingt sehr emotional. Ich werde zwar akzeptiert für meine Arbeit, aber es ist ambivalent. Lass es mich so ausdrücken: Ich würde mich sehr freuen, wenn ich es mit Anfang 40 geschafft habe, dass man mich als Regisseur vorstellt (lacht).