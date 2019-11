„Die Filmhochschule hätte sich wie ein Rückschritt angefühlt“

Dein Film ist ja für die heutige Film-, Kunst- und Literaturlandschaft erstaunlich wenig zeitgeistig. Es geht nicht um den Klimawandel, es geht nicht um Feminismus, nicht ums Internet, nicht um Populismus. Dein Film ist so etwas wie Indie-Science-Fiction, es geht um Liebe und Trauer und die Frage, ob alles was in unseren Leben passiert, einer Ordnung folgt. Glaubst du, deine Themenwahl hat auch etwas damit zu tun, dass du nie für Lehrer oder Kritiker geschrieben hast, sondern immer nur für dich selbst und für das Publikum?

Ich wollte einfach einen Film machen, in den ich selbst gern gehen würde. Und wenn ich abends ins Kino gehe, will ich dort nicht unbedingt dieselben Themen sehen, die ich schon tagsüber in der Zeitung gelesen habe. Ich habe manchmal Komplexe, dass ich vielleicht zu triviale Sachen mache und frage mich, ob man sich das heutzutage noch erlauben kann. Aber das ist ja Quatsch. Erst mal muss man gar nichts. Das sehe ich in allen Belangen so. Auch wenn wieder jemand ankommt und sagt: Als Frau muss man heute… Nö. Die schönste Kritik, die ich zu meinem Film bekommen habe, war nach der Vorstellung auf dem Filmfest, wo eine Frau rausging, und sagte, sie hat jetzt so ein Gefühl, dass das Leben schön ist.