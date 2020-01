„Schau dir Volker an, der ist Veganer und sieht auch noch ganz gut aus!“

Können wir auch gerne machen, aber ich hatte gerade den Eindruck, dass ihr, genau so wie unsere Leser*innen, mit manchen Dingen nicht zufrieden seid.

Liv: Wenn man über Probleme wie den Klimawandel nicht spricht, gerade in der Gesellschaft, in der wir leben, wo Schauspieler vielleicht sogar eher gehört werden als Politiker, muss ich mir überlegen, ob ich nicht doch was sage, auch wenn ich nicht Greenpeace-Aktivistin oder Politikerin bin. Ich weiß viele Dinge nicht oder nicht so fundiert wie andere, aber ich kann die Aufmerksamkeit auf manches lenken. Und sagen, dass man was gegen den Klimawandel tun kann und muss, ohne große Abstriche im persönlichen Leben zu machen. Schau dir Volker an, der ist Veganer, noch am Leben, und sieht auch noch ganz gut aus!