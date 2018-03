John Oliver veröffentlicht Kinderbuch mit homosexuellen Hasen

Am Sonntag machte sich der Late-Night-Show-Host John Oliver über den US-amerikanischen Vizepräsident Mike Pence lustig. Pence arbeitet nicht nur in der amerikanischen Regierung – er veröffentlichte heute auch ein Kinderbuch namens „Marlon Bundo’s Day in the Life of the Vice President“, in dem es um den Hasen der Familie, Marlon Bundo, geht. Das Buch schrieb Pences Tochter, seine Frau illustrierte es.