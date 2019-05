„Manchmal kann man sich seinen Kampf aussuchen – und manchmal eben nicht“

„Es war schon extrem cool, dass sie genau das Format dafür gewählt haben“, sagt Pia Klemp im Gespräch mit jetzt. Kein unnötiges Drumrum, niemand, der dazwischen quatscht. Sie und die anderen beiden Gäste konnten ungestört erzählen, was sie bewegt und warum das alle anderen auch bewegen sollte. So erzählte die 35-jährige Seenotretterin etwa davon, wie sie tagelang mit der Leiche eines zweijährigen Jungen und dessen Mutter an Bord in internationalen Gewässern umher fuhr, „weil kein europäisches Land ihn retten wollte, als es noch möglich war und sie uns dann einen sicheren Hafen verwehrten“. Spätestens in diesem Moment dürfte sich niemand mehr beschwert haben, dass gerade keine seichte Krankenhausserie läuft und Joko und Klaas keine Show abziehen.