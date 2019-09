Greta Thunberg war zu Gast in der „Daily Show“

Ihr Auftritt in der Daily Show wird sicher dafür sorgen, dass Greta Thunberg in den USA – wo sie im Mai immerhin schon auf dem Cover des Time Magazine zu sehen war – bekannter wird. Weil sie aus Klimaschutzgründen nicht fliegt, hat sie den Atlantik in einem Segelboot überquert und ist am 28. August in New York eingetroffen, wo sie zwar am Hafen von vielen jungen Aktivist*innen, Schaulustigen und Journalist*innen begrüßt wurde – aber im Vergleich zu ihrer Popularität in Europa war der Andrang eher gering. Seitdem hat Greta an kleineren Schulstreiks in New York teilgenommen und war im Talk-Format „Democracy Now“ sowie bei einer Podiumsdiskussion mit der bekannten Journalistin und Globalisierungkritikerin Naomi Klein und anderen jungen Klimaaktivist*innen zu Gast.