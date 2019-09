Das sagen Late-Night-Hosts zu Trumps Amtsenthebungsverfahren

„Nancy Pelosi hat verkündet, dass das Repräsentantenhaus eine formelle Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens beginnen will, nachdem sie monatelang gezögert hatte, das zu tun. So hat Trump wieder getan, was er am besten kann: Er zwang eine Frau, etwas zu tun, was sie nicht möchte. (…) Ein Whistleblower hat eine Beschwerde eingereicht, dass Trump angeblich den Präsidenten der Ukraine aufgefordert hat, Belastendes über Joe Biden auszugraben. Zudem hat er wohl Tage vor dem Anruf seinen Stabschef befohlen, militärische Hilfeleistungen an die Ukraine einzufrieren. Dennoch sagt Trump, dass er nichts getan hat und dass der Anruf perfekt war. Er habe das Geld zurückgehalten, um Korruption zu unterbinden. Dieses Drama passiert nur, weil er dumm ist. Er nimmt das Telefon in die Hand und kann es einfach nicht bleiben lassen, dummes Zeug zu sagen. 2014 schrieb Trump in einem Tweet: „Kann man einen Präsidenten aufgrund grober Unfähigkeit des Amtes entheben?“ Nun, ich denke, das werden wir jetzt herausfinden.“