MTV hat das Update fürs Jahr 2019 vergessen

MTV war für mich das, was für Leute zwischen zwölf und 20 Jahren heute Youtube ist: alles. Der Musiksender hatte, was Popkultur bieten muss: Spaß, Musik, Style, Drama, coole Vorbilder und Antihelden zum Fremdschämen. Und war eines der wenigen Programme, die ich überhaupt schauen durfte, zwischen Schule, Kirche und Kleinstadterledigungen. MTV war mein Fenster in die große, weite Welt. Sobald ich mit Hausaufgaben fertig war, folgte die Flucht in „My Super Sweet Sixteen“, „The Osbournes“ oder „Pimp my Ride“: Geburtstagsfeiern im Glitzerkleid, ein Familienleben, das verrückter als mein eigenes war und genau so ein Auto (mit Bassboxen im Kofferraum!), wie ich später auch eines haben wollte. Was ich damals über das Leben wusste, wusste ich von MTV.