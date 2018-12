Und das hast du nicht genug gemacht? Oder wie kamst du auf die Frage nach deiner eigenen Männlichkeit?

Die war lange kein Thema für mich. Ich war einfach ein Mann, Ende. Bis zur „Me Too“-Debatte. Seitdem habe ich von so vielen Frauen gehört, wie sehr sie unter Männern schon gelitten haben. Und da hat es in mir angefangen, zu rattern: Mir fielen Situationen ein, vor allem aus dem Nachtleben, in denen ich mich nach meinem heutigen Maßstab nicht korrekt verhalten habe. Also begann ich mich zu fragen: Habe ich eigentlich auch eine Verantwortung als Mann? Was macht mich zum Mann? Was für ein Mann will ich eigentlich sein? Das wollte ich in der Doku herausfinden.