Wir befinden uns in einem perversen Wettrennen um möglichst originellen Content. John Landgraf, CEO von FX Networks, einem amerikanischen Pay-TV-Sender, hat Anfang 2016 eine Liste mit den begleitenden Worten „too much television“ vorgestellt, die alle im Jahr 2015 in Amerika gelaufenen Primetime-Serien aufzählt. Diese umfasst allein 412 fiktionale Serien aus Eigenproduktionen. Dazu kommen Dokus, Reality-Shows und und und. Am Ende schlagen mehr als 1400 Primetime-Serien zu Buche. In den vergangenen beiden Jahren sind die Zahlen noch gestiegen. Auf 455 im Jahr 2016 und 487 im Jahr 2017.