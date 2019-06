Was uns „How to Sell Drugs Online (Fast)“ über unser Online-Leben sagt

Mit dieser Reizüberflutung geht die Generation Z, die hier die Hauptrolle spielt, so leichtfertig um wie keine vor ihr. Es ist die erste Generation, für die es normal ist, der Realität so einfach entfliehen zu können. Die Charaktere aus „How to Sell Drugs Online (Fast)“ suchen ihr Glück im Internet, werden aber immer wieder von der Realität eingeholt. Die kleine Schwester des Protagonisten Moritz ist mit elf Jahren schon Influencerin. Tausende folgen ihr im Internet, ihre Mutter interessiert sich aber nicht für sie. Moritz lernt große Drogenhersteller im Internet kennen, kauft im Ausland Unmengen an Ecstasy und sitzt danach in der Kleinstadt in seinem Kinderzimmer und ist nur ein Nerd, der will, dass seine Freundin ihn wieder liebt. Was hier mitschwingt und was die Serie wirklich gut macht, ist, dass das reale Ich jederzeit das Internet-Ich einholen kann.