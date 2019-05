Diese Serie bricht mit Klischees über Menschen mit Behinderung

„Special – Ein besonderes Leben“ basiert auf der Autobiografie „I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves“ von Ryan O’ Connell. Der US-amerikanische Schriftsteller hat Zerebralparese (Kinderlähmung) und spielt sich in der Serie selbst. Was Zerebralparese ist, erklärt Ryan in der Anfangsszene dem Nachbarsjungen: „Es ist eine Schädigung des Gehirns, vor, während oder nach der Geburt, die sich meist durch eine gestörte Muskelkoordination äußert.“ Das hört sich ungefähr so an, wie ein auswendig gelernter Wikipedia-Eintrag, den er viel zu oft aufsagen muss.