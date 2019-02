Die vielleicht offensichtlichste, aber auch wichtigste Message der Serie ist: Wirklich jeder hat ab und zu Schwierigkeiten beim Sex. Das ist uns aber nicht immer bewusst, wenn wir selbst mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Denn wir reden nicht wirklich darüber – vielleicht beim Kaffee ein verlegener Scherz oder ab und zu mit engen Freunden, wenn sich die Situation ergibt. Wer stellt sich auch schon gern in die breite Öffentlichkeit und posaunt seine intimsten Probleme in die Welt? Bei allen anderen scheint doch auch immer alles perfekt zu klappen. In romantischen Filmen zum Beispiel: Zack, boom, verliebt, bester Sex des Lebens. Oder sogar in Pornos: rein, raus, alle kommen.