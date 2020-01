„Du machst es so lange, bis du es kannst“

Mackenzie „Sherbs“ Sherburn schlägt auf dem Boden der Turnhalle auf. Ihr Ellenbogen ist ausgekugelt und der Traum von der Meisterschaft für sie vorbei. Eigentlich hätte jemand aus ihrem Team sie fangen sollen, aber irgendetwas ging schief. Sherbs ist „Fliegerin“ bei den Navarro College Cheerleader*innen – die Athletin, die bei Stunts für Saltos und Drehungen in die Luft geworfen wird. Als sie am Boden liegt, kommt keines ihrer Teammitglieder zu ihr. Alle wenden sich ab, gehen an den Rand der Halle und machen 50 Straf-Liegestütze. Das wirkt zunächst verstörend, macht aber sehr eindrücklich klar, worum es in der neue Netflix-Dokuserie „Cheerleading“ geht: Um Härte, Disziplin, Teamarbeit und darum, dass man am Ende doch allein ist.