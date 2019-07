Der Abschied von „Orange Is the New Black“ wird mir schwerfallen

Am 26. Juli wird auf Netflix die siebte und finale Staffel von „Orange is the New Black“ (OITNB) veröffentlicht. Serien-Abschiede sind zwar immer traurig, aber ich weiß schon jetzt, dass mir der von OITNB besonders schwerfallen wird. Es gibt unzählige Artikel, die erklären, woher die Liebe zu den Geschichten rund um Piper, Alex, Taystee, Red, Nicky und den anderen rührt. Meistens sind sie mit „10 reasons why we love Orange is the New Black“ oder einem ähnlichem Titel überschrieben und alle dort genannten Gründe haben ihre Berechtigung: Es stimmt, dass OITNB sehr lustig und spannend ist, Kritik am Rechtssystem der USA übt und dass der Cast diverser und interessanter ist als in den meisten anderen Serien. Aber ein Grund wird in diesen Listen nie genannt, dabei finde ich ihn sehr wichtig: Ich liebe OITNB auch, weil ich seit mittlerweile sechs Staffeln mit den Frauen in ihrem beschissenen Zuhause eingesperrt bin. Der Raum der Handlung und der Aktionsradius der Protagonist*innen ist so klein, dass ich mich ihnen näher fühle als so manchen anderen Serienfiguren.