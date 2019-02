In den USA hat RPDR inzwischen den Status eines kulturellen Phänomens. Das merkt man zum einen an der von Staffel zu Staffel immer illustrer werdenden Liste der Gast-Juroren: Neil Patrick Harris, Olivia Newton-John, Ariana Grande, Gigi Hadid, Lady Gaga, der halbe Cast von Glee, Lena Dunham und viele viele mehr. Klar gibt es da auch was zu meckern: RPDR ist eine Castingshow, es ist kommerzialisierte Unterhaltung und RuPaul nutzt die Bühne für Eigenwerbung so frech, dass es dreist ist. Vor dem Hintergrund von Drag Race ist etwa auch die DragCon in 2015 entstanden, eine wachsende Messe, die im vergangenen Jahr mehr als 50 000 Besucher angezogen hat. RuPaul ist natürlich Partner. Kritiker bemängeln auch, dass Drag Race inzwischen so groß ist, dass es das Wesen des Drag beeinflußt, glättet, anpasst - also genau in die Gegenrichtung davon drängt, was Drag eigentlich sein will.