Warum Remakes wie „Batwoman“ höchstens pseudofeministisch sind

Theoretisch sind Spin-offs und Remakes mit weiblichen statt männlichen Hauptrollen eine gute Möglichkeit, mehr Schauspielerinnen auf die Bildschirme zu bringen. Nur etwa ein Drittel der erfolgreichsten Filme 2018 drehte sich um weibliche Hauptrollen, wie das „Center for the Study of Women in Television and Film“ herausfand. Inzwischen ist das Problem im Bewusstsein der Zuschauer*innen angekommen. Und Filme- und Serienmacher*innen wollen liefern. Doch leider trauen sie sich dabei viel zu wenig – und bleiben meist auf scheinbar massentauglichen Klischees hängen. Hauptsache, Frauen auf dem Filmplakat.