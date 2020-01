„Sex Education“ ist Sexualkundeunterricht – nur viel besser

Er ist an seiner Schule als „Sex Kid“ bekannt. Weil seine Mutter Sextherapeutin ist, kennt er sich mit vielen Sex-Themen aus und gibt seinen Mitschüler*innen Tipps gegen Geld. Doch in der Praxis ist er selbst vollkommen unbeholfen. Er holt sich deshalb, wie alle anderen Menschen auch, Tipps aus dem Internet. Die Umsetzung läuft dann am Ende aber leider nur so semi-gut. Hätte er doch mal besser seine Freundin gefragt, was ihr gefällt. So, wie er es in der vergangenen Staffel schon immer allen gepredigt hat.