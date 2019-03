In diesen Tagen wird hier tatsächlich gerade viel über Humor gestritten. Was darf man noch, was nicht (mehr)? „Die Frau, die zu Bernd Stelter auf die Bühne geht und sich über seine schlechten Witze beschwert, ist jedenfalls für mich keine Heldin“, sagt er. „Sich beleidigt fühlen ist keine Qualität.“ Und Religion? „Ich komme aus einem Land, das von Religion tagtäglich zerrissen wird, deshalb habe ich dafür nicht so viel Liebe übrig.“ Er hat eine Nummer über Jesus und seine „Sixpacks“, die so sexy seien, und wieso könne die Kirche dann etwas gegen Homosexuelle haben, wenn ihr Messias aussähe wie ein schwules Model? „Jesus ist so hot, ich würde Jesus auch nageln“, sagt Shapira auf der Bühne. Seine eigene Religion bedeutet ihm nichts. „Der jüdische Gott“, so eine Nummer, „verarscht die Juden doch nur. Er hat sie 40 Jahre durch die Wüste laufen lassen, nur um sie an den einzigen Fleck im Nahen Osten zu bringen, an dem es kein Erdöl gibt.“