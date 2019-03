Genau wie die legendäre Serie beginnt der Trailer damit, dass Will, gespielt von Jerry Madison, in West Philadelphia ein paar Körbe wirft. Danach geht es allerdings ein bisschen härter zur Sache als in der Originalserie, die von 1990 bis 1996 produziert wurde. Will gerät in einen Kampf mit ein paar Typen und wird wegen Waffenbesitzes verhaftet. Wie im Original, schickt ihn seine Mutter daraufhin nach Bel-Air, einem Stadtteil von Los Angeles, um bei der Familie seines Onkels Phil zu wohnen. Es folgen beeindruckende Aufnahmen, die Will dabei zeigen, wie er versucht, sich in die versnobte neue Umgebung einzuleben. Blockbuster-mäßige Gänsehautmomente inklusive.