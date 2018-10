Darum schaut man die zweite Staffel (nicht mehr)

Der weitere Verfall der Unternehmensberatung fesselt nur noch harte Fremdschämer und Sadisten: Hoffnungsvolle Projekte der Landes-Offices wie Schäfer-Gümbels Roadshow in Hessen gehen mächtig in die Hose, die Leitung bemüht sich nach jedem Tiefschlag phrasenhaft um „Erneuerung“, selbst die wenigen sozial-sympathischen Mitarbeiter scheitern daran, die Kunden von SPD und Co. und ihrem Managementansatz der „Sozialdemokratie“ zu überzeugen. Und die clevere Kanzlei Merkel führt Nahles und ihre Genossen ein ums andere Mal vor. Am Ende der zweiten Staffel dann der große Cliffhanger: Die graue Eminenz Merkel zieht sich aus dem operativen Geschäft ihrer Kanzlei zurück. Wird ihr Nachfolger der SPD endlich wieder eine Chance lassen? Zuschauer mit einem Rest Mitgefühl haben da aber allein aus Selbstschutz schon längst abgeschaltet.