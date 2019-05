In den vergangenen Jahren hat sich in unserer Gesellschaft ein Feindbild entwickelt, auf das sich fast alle einigen können. Leider spreche ich nicht vom Klimawandel. Ich spreche von Spoilern. Spätestens seit „Game of Thrones“ 2017 in die siebte Staffel ging, wird sozial geächtet, wer vorab auch nur das kleinste bisschen Handlung preisgibt. Vor Kurzem wurde ein Mann sogar verprügelt, weil er die Handlung vom Avengers-„Endgame“ verraten hatte. Aber auch Medien mussten einstecken: Rezensionen vergangener Serien-Episoden wurden in den Kommentarspalten verbal in der Luft zerfetzt, bis sämtliche Beiträge zu Serien mit einer hektischen Warnung begannen: „Achtung, Obacht, Spoiler!!1!!“ stand da immer wieder so oder ähnlich. Als ginge von Spoilern eine unaussprechliche Gefahr aus.