„In ,Stranger Things‘ stehen die Frauen an vorderster Front“

Und „Stranger Things“ hat diese kritische Haltung?

Genau. Zum Beispiel die Figur Nancy Wheeler: In der ersten Staffel lernen wir sie als typisches Highschool-Mädchen aus reicher Familie kennen, beliebt, gut in der Schule, meist pastellfarben und betont feminin gekleidet. Sie erinnert an Claire aus „The Breakfast Club“ (ein populärer Jugendfilm aus dem Jahr 1985, Anm. d. Red.) und scheint das typische „final girl“ zu sein: Eine Figur, die in frühen Slasher-Filmen (Horrorfilme, in denen eine Gruppe Teenager von einem Killer bedroht wird, Anm. d. Red.) den Horror überlebte, weil sie besonders tugendreich war – Teenager, die Sex hatten, promiskuitiv waren oder Alkohol getrunken haben, wurden vom Killer erwischt. Das passte auch zur konservativen Sozialpolitik der Reagan-Ära, in der Jungfräulichkeit vor der Ehe propagiert und der Zugang zu Abtreibungen erschwert wurde. Aber in „Stranger Things“ ist es dann eben Nancy, die Sex mit Steve hat, während zur gleichen Zeit Barbara, die nicht trinkt und sich nicht für Jungs interessiert, vom Monster getötet wird.