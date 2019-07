Warum macht mich „Stranger Things“ nostalgisch?

Aber es gibt eben noch eine zweite Komponente, die macht, dass man genau dieses seltsame Vertrautheitsgefühl beim Anschauen hat. Was einen nämlich richtig ins Unterbewusstsein kickt, sind die visuellen und narrativen Hommagen an Achtziger-Blockbuster: Die Fünfer-Bande erinnert an die „Goonies“ (1985), die Optik an “Unheimliche Begegnung der dritten Art” (1977). Der Auftritt der telekinetisch begabten Eleven ist nicht nur inhaltlich, sondern auch von den Kamera-Einstellungen her an „E.T.“ (1982) angelehnt – ja Eleven als E.T. – was in keiner Szene offensichtlicher wird, als bei der Rad-Verfolgungsjagd, bei der Eleven zwar nicht die Kinder auf ihren Fahrrädern in die Lüfte erhebt, aber doch die Autos der Verfolger.