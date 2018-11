Im vergangenen Jahr wurde viel und kontrovers über die Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ diskutiert. Im Zentrum der mittlerweile zwei Staffeln umfassenden Serie steht der Suizid der Schülerin Hannah Baker, die sich nach ihrem Tod mit Kassetten an ihre ehemaligen Mitschüler richtet und ihnen die Schuld für ihre Tat gibt. Die Tatsache, dass Hannahs Suizid in der Serie als logische Konsequenz aus ihren heftigen Mobbingerfahrungen dargestellt wurde, hatte für besonders viel Diskussion gesorgt – fürchtete man doch einen sogenannten „Werther-Effekt“, also dass junge Menschen nach Konsum der Serie verstärkt bedroht sein könnten, sich das Leben zu nehmen. Schnell machten Meldungen die Runde, dass sich seit dem Start der Serie mehr junge Menschen selbst verletzen würden und wegen Suizidalität in Behandlung befänden, diverse Eltern- und Arztverbände warnten vor der Serie. Wissenschaftlich belegt war davon das wenigste.