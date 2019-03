Die vierteilige Doku-Serie „Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes“ nahm das Streaming-Portal ausgerechnet an Bundys Todestag ins Programm ins Programm. Sie ging in den sozialen Netzwerken so sehr durch die Decke, dass sich Netflix sogar gezwungen sah, eine Warnung auf Twitter auszusprechen: Man solle endlich damit aufhören, den vermeintlich „heißen“ Bundy, zu glorifizieren, und ihn als das sehen, was er tatsächlich war: ein kaltblütiger Mörder. Wie ironisch. Ist der Streamingdienst, der Bundy posthum eine Bühne bietet, denn nicht selbst schuld an seiner Stilisierung? Und was sagt das über uns aus, die wir fasziniert dabei zuschauen, wie er grausam getötet und den Rest der Welt jahrelang mehr oder minder erfolgreich zum Narren gehalten hat?