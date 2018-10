Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack: Denn viele der Beleidigungen zielen auf sein Gewicht. „Wie traurig macht es dich, dass dich niemals eine Frau auch nur ansatzweise so anschauen wird, wie du cremigen Gorgonzola anschaust?“, ist eine der Fragen. Viele fühlen sich davon sehr gut unterhalten. Andere finden den Clip weniger witzig. „Funk-Show lässt dicken Youtuber minutenlang aufs Widerlichste beschimpfen und behauptet, das sei ein Formen gegen den Hass, weil der „mutig“ mitmacht und damit selbstironisch (!) umgeht“, schreibt zum Beispiel der Medien-Journalist Stefan Niggemeier auf Twitter. Meedia und die Neue Westfälische veröffentlichten kritische Beiträge. Viele finden: So etwas hat in einem öffentlich-rechtlichen Format, das einen Bildungsauftrag hat und sich noch dazu explizit an junge Menschen wendet, nichts zu suchen. Gibt es nicht so schon genug Hass im Internet? „Bodyshaming (wie andere Hate Speech) als Witz zu reduzieren, ist nicht nur verharmlosend, sondern auch gefährlich“, schreibt Twitter-User Sascha Krieger.