Die „Friends“-Reunion ist eine wirklich schlechte Idee

Das wissen die Macher von Serien und deshalb hat sich in den vergangenen Jahren, in denen immer mehr Streamingdienste immer mehr Original-Material auf den Markt schmeißen müssen, um im Konkurrenzkampf zu bestehen, unglücklicherweise das Phänomen der Reboot-Serie etabliert. Und dieser Trend ist einer der schlimmsten der gegenwärtigen Zeit. Egal, ob „Will and Grace“ oder „Roseanne“, „Gilmore Girls“ oder „Akte X“, all diesen wiederbelebten Serien ist eines gemeinsam: Sie sollten uns lehren, dass man Tote nicht wieder auferweckt. Wohin das führt, hat uns einst Stephen Kings „Friedhof der Kuscheltiere“ eindringlich gezeigt. Leider ist diese Erkenntnis noch nicht bei den Fernsehproduzenten angekommen. Im Gegenteil: Der Reboot-Wahn nimmt gerade groteske Züge an.