Als Jugendliche gab GZSZ mir Einblick in eine Berliner Welt, die mir fern schien und doch schon lange existierte. In meinem Dorf – in dem es weder Einkaufsmöglichkeiten, noch eine Bahnanbindung gab - passierte dagegen nicht viel. Durch die Serie bekam ich das Gefühl, dass das Leben größer und komplexer ist als die heile Welt in meiner Kindheit. Ich konnte erahnen, wie vielfältig – wenn vielleicht auch ein bisschen weniger dramatisch – ein Leben in Berlin sein musste. Dass in einer Großstadt weniger Fremdenfeindlichkeit und mehr Toleranz herrscht, ist meiner Meinung nach kein Klischee.