Davon wollen uns die Youtuber von „The Warp Zone“ erlösen. Sie haben einen Text zur epischen Melodie geschrieben. Einen Text, der die Handlung umreißt und der versucht, das Phänomen „Game of Thrones“ zu erfassen. Nur wie hört sich das an bei einer Serie, die blutrünstiger ist als ein Grizzly Bear nach dem Winterschlaf? „Welcome to the Land Westeros – Scenic Vistas, Lofty Castles, Lots of Murdering - Where the one percent play the Game of Thrones“, so beginnt das Lied. Noch einigermaßen harmlos und nicht gaaaanz im Rhythmus. Doch ab da geht es schnell bergab: Durchgeschnittene Hälse, Inzest, Kindermord.