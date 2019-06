Ich finde Fraußenfußball wichtig

Die Sache ist die: dass Frauenfußball nicht so populär wie bei den Männern ist, liegt nicht am sportlichen Können oder Nicht-Können der Frauen, sondern an den Umständen. Frauenfußball wurde in Deutschland erst sehr spät zugänglich. 1955 wurde die Sportart für Frauen vom DFB verboten. Die Begründung: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.“ Während Männerfußball in den 80er Jahren längst Volkssport Nummer eins war, wurde eine Bundesliga für Frauen erst 1992 gegründet. Viele Menschen in Deutschland bewegen sich daher in einer Männerfußball-Blase. So aber nicht ich. Als Frau, die selbst Fußball spielte bin ich diejenige, die Freunde zum gemeinsamen Schauen animieren sollte und damit gleichzeitig eine Botschaft setzen könnte.