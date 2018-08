Nun liegt die Vermutung nahe, dass Roberts vielleicht dafür bezahlt worden ist, das alles für die Kamera zu tun. Doch wie er der New York Times am Montag in einem Interview sagte, habe er bis zur Ausstrahlung der Sendung am Sonntagabend nicht gewusst, dass er es beim Dreh im Juli mit einem Comedian zu tun gehabt habe. Er habe vielmehr an einen echten Kurs geglaubt und erst von der wahren Verwendung erfahren, als er nach der Sendung auf seinen Auftritt angesprochen wurde.