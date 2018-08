Pilotfolge: Ein Krankenhaus in Aachen, eine Familie im Wartezimmer. Ein Arzt tritt ein, an der Hand führt er einen kleinen Jungen, Maurice, zehn Jahre alt. Der Arzt nickt stumm, die Mutter bricht in Tränen aus und schließt Maurice in die Arme. Der Vater dreht sich zur Wand. Die Schwester spielt Polly Pocket. Die Diagnose von Maurice: Er hat winzig kleine Modellflugzeuge verschluckt, die in seinem Bauch à la „Toy Story“ zu leben anfangen und zwischen Niere und Dünndarm hin- und herfliegen. Das Resultat: Maurice hat Bauchkrämpfe und krasse Stimmungsschwankungen, zu Hause ist er kaum auszuhalten. In den folgenden neun Folgen droht die Familie an der Krankheit von Maurice zu zerbrechen, fährt nach Brasilien zu einem Wunderheiler und landet schließlich wieder in Aachen mit der bitteren Erkenntnis: Die Flugzeuge im Bauch gehen nie wieder weg. Maurice wird lernen müssen, damit zu leben.