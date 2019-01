Wir klammern uns also auch bei dieser Serie an die Hoffnung, dass der Joe, den wir da anfangs (und immer wieder zwischendrin) für einen ziemlich süßen Typen halten, wirklich etwas Gutes in sich trägt. Dass dieser Anteil irgendwann vollständig in den Vordergrund rückt, dass der bezaubernde Joe, der so sehr lieben kann, aufhört, zu hassen. Denn wie sonst wollen wir unseren eigenen ersten Eindrücken, unserer Menschenkenntnis überhaupt wieder trauen?