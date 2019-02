Hat es was gebracht?

Ob Ölziehen wirklich so viel Gutes für Körper und Seele tut - keine Ahnung. Nach einer Woche merke ich keinen Unterschied, hatte aber ja auch keine akuten Beschwerden. Schaden tut es sicher nicht, zumal mir ein Freund erzählt hat, dass ihm die Methode auch von seiner Ärztin empfohlen wurde. Sich frühs zum Tanzen aufzuraffen, ist aber sicher nicht verkehrt für Menschen, die Tanzen nicht total hassen. Macht gute Laune, bringt den Kreislauf in Schwung, und Musik am Morgen ist ja eh gut. Insgesamt also: Go for it, macht den Tag schon ein bisschen schöner.