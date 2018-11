Das Belohnungssystem heißt „Bella Mossa“ und wird durch eine App gesteuert. Jede Art der umweltbewussten Fortbewegung wird mit einem GPS-Signal protokolliert. Es werden die genauen Daten der Bewegung getrackt, also Ort und Geschwindigkeit. So weiß die App ziemlich genau, ob man läuft, mit dem Bus fährt oder eben doch mit dem Auto. Die Macher der App versprechen, die Daten der Nutzer zu schützen – so steht es zumindest auf der Website. Was das genau bedeutet, ist natürlich eine andere Frage.