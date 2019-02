In Deutschland ist CBD mittlerweile als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen und wird in zahlreichen Hippie-, Eso-, Hanf-Shops, einigen Bioläden und in den Apotheken verkauft. In Amerika bezeichnet man den CBD-Trend längst als „the new avocado on toast“. Zahlreiche von Nervolabilität und allgemeiner Überforderung geplagte Prominente und Privatmenschen behaupten, nie mehr drauf verzichten zu wollen. Abertausende Firmen wittern darin nicht zu Unrecht große Gewinne. Und so mischt man CBD derzeit munter in Cremes, Make-up, Marmeladen, Getränke und Eis. Man mariniert Fisch und Fleisch darin und erzählt sich nicht nur hoffnungsfroh von der angeblichen Wunderwirkung, sondern verbreitet auch das Gerücht, selbst Coca-Cola wolle demnächst eine CBD-Limonade auf den Markt bringen.